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فن

اخبار الفن.. ملك قورة تتصدر جوجل بسبب رقصة.. وابنة نوال الزغبي ببنطال ممزق في مظاهرات لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:40 م
ملك قورة
ملك قورة
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من
خلال التقرير الآتي:

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ ابنة نوال الزغبي في مظاهرات لبنان
أطلت تيا الديب، ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بإطلالة مثيرة في التظاهرات اللبنانية المستمرة لليوم الرابع على التوالي في جميع المدن اللبنانية، مطالبة باقالة الحكومة.

وائل جسار وزوجته يشعلان المظاهرات في لبنان
شارك الفنان اللبناني وائل جسار وزوجته ميري جسار، في مظاهرات لبنان في بيروت، في اليوم الثالث لاندلاع الاحتجاجات اللبنانية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية
تصدرت الفنانة ملك قورة، مؤشر البحث جوجل في السعودية بعد تألقها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة الذي أقيم مساء الجمعة بحضور نخبة من النجوم.



حقيقة ظهور الـ joker في فيلم Batman الجديد

حسم النجم البريطاني روبرت باتينسون الجدل المثار حول حقيقة ظهور شخصية "الجوكر" في فيلم باتمان الجديد الذي يقوم بتجسيده لأول مرة، خلفًا للنجم العالمي بن أفليك.


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