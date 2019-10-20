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مرأة

صدمة.. العلاقة الجنسية تنقل 5 أمراض خطيرة.. اعرف طرق الوقاية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يمكن الإصابة بعدوى كثير من الأمراض بطرق كثيرة، منها تبادل الأبر أو اختلاط الدم أو السوائل، وأشهر طرق الإصابة بكثير من الأمراض هي العلاقة الجنسية، فقد أشار موقع "web md " إلى عدة أمراض خطيرة يمكن أن يصاب بها أحد الطرفيين بعد ممارسة العلاقة الجنسية، فتعرف على تلك الأمراض لأخذ أساليب الوقاية اللازمة .

- فيروس نقص المناعة (الايدز) :-

يعد الايدز من اشهر الأمراض التي يمكن الاصابة بها عن طريق ممارسة الجنس دون وقاية، فيقوم الايدز بإضعاف دفاع الجسم ضد الالتهابات، كما يمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال تبادل الإبر أو الولادة للأم المصاب، ويعد فحص الدم هو أفضل طريقة لمعرفة اذا كنت مصاب ام لا .


- التهابات الكبد (ب):-

هو فيروس يمكن أن يسبب تلف الكبد الوخيم، وينتشر عن طريق ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى، كما يمكن أن يصاب به الأشخاص من خلال الجنس ، ومشاركة الإبرة ، وعند الولادة ، وكذلك من خلال مشاركة شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان، لسوء الحظ لا يوجد علاج ، لكن الأدوية يمكن أن تبقي الفيروس تحت السيطرة .


- فيروس الهربس :-

فهو شديد العدوى وسريع الانتشار، فهو يبدأ بظهور بثور مملوءة بالسوائل والتي تشكل تقرحات مؤلمة أو متقشرة على الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو الفخذين أو الأرداف. يمكن أن ينتشر إلى الشفاه.

- مرض الزهري :-

معظم الناس لا يلاحظون الأعراض المبكرة لمرض الزهري. بدون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى الشلل والعمى والموت، يمكن علاج مرض الزهري بالمضادات الحيوية، عادةً ما تكون العلامة الأولى عبارة عن قرحة قوية ومستديرة وغير مؤلمة على الأعضاء التناسلية أو الشرج، وينتشر المرض من خلال الاتصال المباشر مع هذا القرحة.

- السيلان :-

ينتشر السيلان بسهولة ويمكن أن يؤدي إلى العقم عند كلًا من الرجال والنساء ، إذا لم يعالج، لكن المضادات الحيوية توقف العدوى، ومن الأعراض الشائعة حرقان أثناء التبول والإفراز ، ولكن في كثير من الأحيان لا توجد أعراض مبكرة، كما قد تسبب العدوى طفح جلدي أو تنتشر في المفاصل والدم.
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