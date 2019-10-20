باحث في شئون الحركات الإسلامية: تركيا نفذت 16 عملية خرق للهدنة شمال سوريا.. فيديو

أكد أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن أردوغان استخدم 5 فصائل مسلحة وأسلحة محرمة كالفوسوفر الأبيض وتعاون مع "أحرار الشرقية" لكي تكون بديلا لداعش في سوريا.



وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية خلال وجوده ضيفا ببرنامج صالة التحرير اتقديم الإعلامية عزة مصطفى بفضائية "صدى البلد" أنه قبل التحرك العسكرى بـ 5 أشهر تم تدريب عناصر إرهابية فى ألمانيا والدفع بهم فى الصفوف الاولى لاستهداف المدنيين والقضاء على الأكراد .



وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن تركيا نفذت 16 عملية خرق للهدنة شمال سوريا، مؤكدا أنه تم قتل 180 مدنيا وأيضا عدم وصول سيارات الإغاثة وعمليات لهدم البيوت والمنازل.



وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان وزيارتهم لسفارة تركيا فى الدوحة وقاموا بصلاة الجهاد من أجل قتل وإبادة الأكراد.

