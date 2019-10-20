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أخبار العالم

السعودية: إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم بسبب المظاهرات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:05 م
لبنانيون يتظاهرون
لبنانيون يتظاهرون في مدينة طرابلس شمالي البلاد
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أحمد قاسم
أعلن السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم الأحد، عن نجاح السفارة في إجلاء 132 مواطنًا سعوديًا من لبنان، بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل. 

كانت السفارة السعودية في لبنان أعلنت في وقت سابق نجاح خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بإجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجر السبت.

كما وجهت السفارة الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، متمنية الأمن والاستقرار للبنان.
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