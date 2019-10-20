في غياب محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يفلت من ريمونتادا لـ ليفربول ..فيديو

انتهت أحداث المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل لهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وافتتح مانشستر يونايتد التهديف في الدقيقة 36 عن طريق راشفورد بعد تلقيه عرضية رائعة سددها بقوة داخل الشباك، واعترض لاعبو ليفربول لوجود خطأ وقرر حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو وقرر أن الهدف سليم.





وأدرك ليفربول هدف التعادل فى الدقيقة 85 عن طريق لالانا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية متقنه .





وبهذه النتيجة يرتفع ليفربول الي النقطة 25 متصدرا جدول المسابقة، وارتفع مانشستر يونايتد الي النقطة 10 فى المركز الثالث عشر.





الشوط الاول :





وبدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل علي وسط ملعب مانشستر يونايتد لآحراز هدف مبكر يربك االشياطين الحمر .





وفي الدقيقة 10 جاءت فرصة لليفربول بعد لمسة رأسية من ماني تصل لفيرمينو داخل منطقة الجزاء سددها ولكن دون اتقان وتمر بعيدة عن مرمى دي خيا





وتوغل فينالدوم بالكرة بشكل رائع ووصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد تصويبة قوية لكن دي خيا تصدى لها.





وجاءت هجمة لليفربول بعد كرة طولية من ارنولد قابلها فيرمينو بلمسة رأسية داخل منطقة الجزاء تصل سهلة لدي خيا.





وأضاف مانشستر يونايتد فرصة هدف بعد توغل من ماكتومناي ويسدد الكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن اليسون يتصدى





وألغت تنقية الفيديو هدفا لساديو ماني فى الدقيقة 43 بعد اصطدام الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.





الشوط الثاني :





وبدأ لاعبو مانشستر يونايتد بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ليفربول لآحراز هدف ثاني للقضاء علي آمال زملاء محمد صلاح .





وتوقف اللعب 3 دقائق بعد سقوط دانيال جيمس لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل عنيف من لاعب ليفربول ونزل الجهاز الطبي.





ولم يشكل لاعبو ليفربول اى خطورة منذ انطلاقة الشوط الثاني بعد إغلاقات جميع المساحات امامهم وخاصة ساديو ماني الذي يعاني وحيدا بعد استبعاد محمد صلاح قبل بداية المباراة بسبب الاصابة .





وفي الدقيقة 88 باغت ليفربول مرمي مانشستر يونايتد من تسديدة قوية من ارنولد خارج منطقة الجزاء تمر اعلى مرمى اليونايتد



