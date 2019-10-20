بعد انضمامها لـ دبي ستارز.. منى زكي تتألق بـ الأحمر وهذا رد فعل عبير صبرى| شاهد

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديد لها بالأحمر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت منى زكى على الصور قائلة " اليوم يشرفني حقا أن أكون جزءا من@thedubaistars الحدث :) شكرا لك @humanagementmeلإدارة كل شيء ومساعدتي طوال اليوم وحتى قبل ذلك ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
علقت لها الفنان عبير صبرى قائلة :
مبروك يانجمه الجيل كله تستحقي عن جداره ❤️
وعلقت روجينا " مبروووووك يا حبيبتى
وعلقت منى زكى على الصور قائلة " اليوم يشرفني حقا أن أكون جزءا من@thedubaistars الحدث :) شكرا لك @humanagementmeلإدارة كل شيء ومساعدتي طوال اليوم وحتى قبل ذلك ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
علقت لها الفنان عبير صبرى قائلة :
مبروك يانجمه الجيل كله تستحقي عن جداره ❤️
وعلقت روجينا " مبروووووك يا حبيبتى