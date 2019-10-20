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فن

بعد انضمامها لـ دبي ستارز.. منى زكي تتألق بـ الأحمر وهذا رد فعل عبير صبرى| شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:57 م
منى ذكى
منى ذكى
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سيد احمد
نشرت الفنانة منى زكى صورة جديد لها بالأحمر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت منى زكى على الصور قائلة " اليوم يشرفني حقا أن أكون جزءا من@thedubaistars الحدث :) شكرا لك @humanagementmeلإدارة كل شيء ومساعدتي طوال اليوم وحتى قبل ذلك ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

علقت لها الفنان عبير صبرى قائلة :
مبروك يانجمه الجيل كله تستحقي عن جداره ❤️


وعلقت روجينا " مبروووووك يا حبيبتى
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