بعد انضمامها لـ دبي ستارز.. منى زكي تتألق بـ الأحمر وهذا رد فعل عبير صبرى| شاهد

نشرت الفنانة منى زكى صورة جديد لها بالأحمر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت منى زكى على الصور قائلة " اليوم يشرفني حقا أن أكون جزءا من@thedubaistars الحدث :) شكرا لك @humanagementmeلإدارة كل شيء ومساعدتي طوال اليوم وحتى قبل ذلك ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



علقت لها الفنان عبير صبرى قائلة :

مبروك يانجمه الجيل كله تستحقي عن جداره ❤️





وعلقت روجينا " مبروووووك يا حبيبتى