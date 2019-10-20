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ديني

أبو الهنود: مصر في قلب كل فلسطيني وقدمت الغالي والنفيس لشعبنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:02 م
جمال أبو الهنود
جمال أبو الهنود
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور جمال أبو الهنود، مستشار وزير الأوقاف والشئون الدينية بفلسطين، إن دور مصر على مدى التاريخ رئيسي وأساسي في دعم الفلسطينين وحاضن للقضية الفلسطينية.

وأضاف «أبو الهنود» في تصريح لـ«صدى البلد»، على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي الذي انتهت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، أن مصر قدمت الغالي والنفيس ولا تزال تقدم الكثير، منوهًا بأن مصر قدمت الدماء لنصرة القضية الفلسطينية حيث مزج الدم الفلسطيني بالدم المصري في جميع مواقع فلسطين في المقاومة ودحر الاحتلال في أعوام 1948 و56 و67.

وأشار إلى أن علاقة مصر بفلسطين علاقة الدم، فمصر في قلب كل فلسطيني، وهي الحاضة للقضية ودائمًا تؤدي واجبها من غير توانٍ فيما يخدم القضية الفلسطينية.
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