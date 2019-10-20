الدوري الإيطالي.. ميلان يكتفي بهدف أمام ليتشي في الشوط الأول

أنهي فريق ميلان الشوط الأول متقدما على نظيره ليتشي، اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وسجل هاكان أوغلو هدف ميلان الأول بعد مرور 20 دقيقة، بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة على طريقة كيفين برنس بواتيج وهدفه في برشلونة.



واستلم ستيفانو بيولي مسؤولية تدريب ميلان خلفا لماركو جيامباولو المقال من منصبه عقب أربع هزائم في أول سبع جولات.



وخاض ميلان 7 جولات بـ "الكالتشيو" هذا الموسم حتى الآن، وتلقى ميلان 4 هزائم هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط.



ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.