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سيارات

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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كريم عاطف
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أنهت جنرال موتورز علامة همر التجارية، ولكن يبدو أن إحياءها مرة أخرى قادم قريبًا، فوفقًا لعدة مصادر تحدثت إلى رويترز، يمكن أن تستخدم جنرال موتورز اسم همر في مجموعة جديدة من سيارات البيك اب وSUV.

وبحسب ما ورد، سيتم بناء الموديلات في مصنع التجميع في ديترويت، والذي تم حفظه كجزء من اتفاقية الشركة المبدئية مع UAW، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أواخر 2021، وستقوم الشركة باستثمار 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال) في المصنع، ولا يُعرف الكثير بعد عن الجيل الجديد من طرازات همر، لكن يقال إنها ستُوضع في فئة السيارات الفاخرة.

يذكر التقرير بأن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق سيارة كاديلاك كروس اوفر كهربائية وسيارة جمس كهربائية في عام 2023، ومع ذلك، فإن أول سيارة بيك اب ستصل في عام 2021 قد تحمل اسم همر، ولم يتم الانتهاء من اتخاذ القرار بعد، وبعد إطلاق البيك اب، ستصل نسخة أداء عالي منها في عام 2022، ولا توجد معلومات عن تفاصيلها، ولكن يمكن أن تكون مخصصة للطرق الوعرة على غرار فورد F-150 رابتور، وهذه مجرد تكهنات حتى الآن، ولكن من المقرر إطلاق سيارة SUV بعد عام واحد من ذلك، أي في عام 2023.

اقترح أحد المحللين أن تكلفة البيك اب القادمة قد تصل إلى 90,000 دولار (337,500 ريال) أو أكثر، وقد يكون السعر المرتفع أحد دوافع التفكير في إحياء همر حيث لا تزال الشركة تُعرف بأنها مورد لسيارات البيك اب وSUV باهظة الثمن، ويمكن أن تكون همر أيضًا أفضل من كاديلاك في هذا المجال، لأن العلامة التجارية الفاخرة أوقفت إنتاج اسكاليد EXT بسبب ضعف المبيعات في عام 2013.
همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور
همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور
همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور
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همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور