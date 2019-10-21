محمد يوسف يفجر مفاجأة عن المدير الفني السابق للنادي الأهلي

أشاد محمد يوسف المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، بـ باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وأضاف محمد يوسف خلال لقائه بفضائية " تايم سبورت "، أنه يحترم كافة المديرين الذين تولى قيادة النادي الأهلي، مشيرا إلى تحقيق نتائج ايجابية خلال تولي كارتيرون قيادة الفريق.





وأوضح أن الظروف التي تعرض لها باتريس كارتيرون أدت الي تعرضه لانتقادات كبيرة خصوصا بعد وداع البطولة الافريقية والعربية معلقا: "كانت ظروف بقائه صعبة داخل النادي".





وتابع : "باتريس كارتيرون لم يستطع تحقيق متطلبات الجماهير بالرغم من وضع كافة اللمسات الفنية للفريق".