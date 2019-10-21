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رياضة

شوبير يعقد أول ندوة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا بالاتحاد الرياضي للجامعات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
عقد الإعلامي أحمد شوبير رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الرياضي للجامعات أول اجتماع مع الطلاب الراغبين في المشاركة بمبادرة التأهيل الإعلامي التي أطلقها الاتحاد الرياضي للجامعات.

وذلك في إطار حملة تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم للعمل الإعلامي والمشاركة في تغطية الأنشطة الرياضية التي يوليها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا.

وشارك عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات المصرية المختلفة في المبادرة التي تعد إحدى خطوات الاتحاد الرياضي للجامعات للتفاعل مع شباب الجامعات بشكل كبير.
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