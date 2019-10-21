لليوم الخامس.. خلافات بين القوى السياسية في لبنان على بعض بنود الورقة الإصلاحية للحريري

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، بوجود خلافات بين القوى السياسية في لبنان على بعض بنود الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء، سعد الحريري.





وتهدف مسودة الورقة الإصلاحية للحريري إلى تهدئة غضب الشارع في خامس أيام الاحتجاجات التي تضرب عدة مدن في لبنان.





وتتضمن المسودة خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين، إضافة إلى خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.





ونصت مسودة الورقة الإصلاحية على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.



