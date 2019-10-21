خبير: الاقتصاد التركي ينهار بسبب دعم الإرهاب والنزاعات السياسية.. فيديو

قال أحمد أبو على، الخبير والمحلل الاقتصادي، اننا نحكم على أي اقتصاد من حيث قوته أو انهياره من خلال مجموعة من المؤشرات والأرقام.



وأضاف الخبير والمحلل الاقتصادي، أن الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا مع الأحداث السياسية سواء التعنت السياسي من جانب حكومة أردوغان بدأ فى الانهيار.



وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي إلى أن تأثير تركيا الاقتصادى كان اقوى بكثير جدا من تأثيراتها السياسية، مضيفًا أنه شاهد بعض القرارات الاقتصادية غير المعتاد على إصدارها من قبل كإقالة محافظ البنك المركزي ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم .





واكد الخبير المحلل الاقتصادى ان الاقتصاد التركي فى 2002 مع بداية وصول حزب أردوغان للحكم شهد طفرة اقتصادية , ولكن خلال السنتين الماضيين تحديدًا كان هناك كم كبير من التدهور الاقتصادي التركي خاصًا مع توجه تركيا لدعم الارهاب والجماعات الارهابية فى كثير من الدول العربية ودخلت فى نزاعات سياسية ومسلحة مما أثر بشكل كبير جدًا على الاقتصاد التركى .

