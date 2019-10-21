جامعة الإسكندرية تستضيف الملتقى الثالث لمدراء مراكز القياس والتقويم

استضافت جامعة الإسكندرية اليوم، الاثنين، أعمال الملتقى الثالث لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية الذى تستضيفه الجامعة تحت عنوان " رؤية مستقبلية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية فى ضوء متطلبات التحول الرقمي.



جاء بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبد الخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتور سحر أمين، القائم بأعمال مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ومدراء القياس والتقويم بالجامعات المصرية.





وأكد الكردي فى بداية الملتقى على أهمية وحدات القياس والتقويم فى الجامعات كجزء من عملية تطوير العملية التعليمية، حيث تعطي رؤية عامة عن وضع العملية التعليمية، وأكد على ضرورة الاستفادة من وحدات القياس والتقويم بالجامعات لقياس مستوى البرامج الدراسية ومدى مواكبتها للتطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، ومدى الاحتياج لاستحداث برامج جديدة.



فيما أشار الدكتور هشام جابر إلى أنه تم تطوير البنية التحتية وبناء الوحدة المركزية فضلا عن إنشاء 23 وحدة فرعية بكليات ومعاهد الجامعة، مشيرا أن الجامعة بصدد تجهيز معمل ضخم يحتوي على 1500 جهاز حاسب ألي لتطبيق إمتحانات القطاع الطبي بالجامعة ويخدم كافة كليات الجامعة.



ولفت جابر أن الجامعة كفلت لطلابها من أبناء ذوي الإحتياجات الخاصة بأن ينالوا عملية تعليمية متكافئة، فضلا عن خدمة طلاب الطلاب المكفوفين وإنشاء مركز طه حسين للمكفوفين وإمداده بكافة الأجهزة لتطوير العملية التعليمية.



فيما قدم الدكتور هشام عبد الخالق، التهنئة، لجامعة الإسكندرية بمناسبة فوزها بالمركز الأول عالميا في مسابقة ريادة الأعمال والتي عقدت في فنلندا، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية صرح علمي عريق، ولها إسهامات كثيرة في كافة المجالات.



تضمن الملتقى جلستين : الجلسة الأولى تضمنت عرض لأفضل الممارسات من مراكز القياس والتقويم بالجامعات (مركز جامعة المنيا- مركز جامعة قناة السويس- مركز جامعة الوادى الجديد)، وتجربة جامعة المنصورة فى التحول الرقمي فى مجال القياس والتقويم.



وتضمنت الجلسة الثانية مناقشة الرؤية المستقبلية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وورشة عمل لمدراء المراكز لمناقشة لتبادل الخبرات عن التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وإعداد الكوادر البشرية لنظم القياس والتقويم والمعايير القياسية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وسبل تفعيل التعاون مع المراكز المماثلة اقليميا وعالميًا.