جودة التعليم تعتمد 3 كليات و9 مدارس وتمنح مهلة لـ 21 مؤسسة أخرى

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 21 أكتوبر 2019 برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارًا باعتماد 3 كليات وهي: كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، ومنح مهلة لمعهدين عاليين للهندسة والتكنولوجيا لاستيفاء بعض جوانب القصور، إضافة إلى عدم اعتماد معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا.



كما أصدر المجلس قرار اعتماد 9 مدارس بالتعليم قبل الجامعي، ومنح مهلة لـ 19 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة، وقرار بعدم اعتماد 3 مدارس أخرى بالتعليم قبل الجامعي.



وناقش المجلس خلال جلسته زيارات الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019-2020 والتي تبدأ يوم 28 أكتوبر 2019، وتشمل زيارات المتابعة للمدارس التي تم اعتمادها سابقًا والوقوف علي نجاحها في الحفاظ علي تطبيق معايير الاعتماد.