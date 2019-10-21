خبير: ثورات الربيع العربي فضحت قناة الجزيرة القطرية.. فيديو

قال أحمد سيد أحمد متخصص العلاقات الدولية إن قناة الجزيرة قد تم إنشاؤها عام 1996 مؤكدا أنها أداة إعلامية لها أهداف سياسية من النظام القطري ولاقت صوتا ببدايتها.



وأضاف المتخصص في العلاقات الدولية خلال تصريحات لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن قناة الجزيرة انكشفت وانفضح أمرها بعد ثورات الربيع العربى وسقطت عنها أقنعة المهنية وتم اكتشاف أنها أداة سياسية لخدمة تيار سياسي ولخدمة أغراض معينة.



وتابع المتحصص في العلاقات الدولية أن القناه فقدت مصداقيتها ومهنيتها مشيرا إلى أن القناة تدافع عن سياسات تركيا على الرغم أن تركيا بها أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان بأكثر من 70 ألف معتقل مع ذلك كانت الجزيرة تغطى القضايا التركية بمنظور أن تركيا جزء من التحالف الإسلامى.



وأشار المتحصص في العلاقات الدولية أن قناه الجزيرة تدعي أن تركيا نجحت في تحقيق أهدافها وهذا يعتبر اعتداء من دولة على دولة أخرى.