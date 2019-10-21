السيرك القومي يشارك في مهرجان هانوي الدولي

أكد سفير مصر في هانوي محمود نايل على أهمية الرافد الثقافي في تعزيز العلاقات بين مصر وفيتنام، مثنيًا على المشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في مهرجان هانوي الدولي للسيرك لعام 2019.



وقال السفير المصري في تصريحات على هامش حفل افتتاح المهرجان :يأتي ذلك امتدادًا للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين وبهدف تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال".



وقد شارك مجموعة من فناني ولاعبي السيرك القومي المصري برئاسة الفنان وائل عبد الله، مدير السيرك القومي، في المهرجان الذي احتضنته العاصمة الفيتنامية خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.



وقدم السيرك القومي عروضًا فنية متميزة ومتنوعة حظيت بتقدير لجنة التحكيم، والتي أعلنت في ختام المهرجان عن فوز لاعب السيرك المصري أحمد ياسين بجائزة العرض المفضل جماهيريًا.