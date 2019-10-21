حقيقة تدهور صحة الرئيس اللبناني ميشال عون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بتدهور صحة الرئيس اللبناني ميشال عون والحديث عن استعدادات لنقله خارج البلاد.



لكن موقع "ام تي في" اللبناني نفى جملة وتفصيلة صحة هذا الخبر المفبرك الذي انتشر على مواقع التواصل وتم تداوله عبر تطبيق "واتساب".



وأوضح الموقع أن الخبر غير صحيح، حيث أشار بعض المتابعين إلى تدهور صحة ميشال عون ومعلومات عن العمل لنقله خارج لبنان خلال ساعات.



وأكد الموقع أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم ينشر أبدًا على الموقع.