وصول بعثة الجزيرة الإماراتي لمواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

وصلت إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وكان الجهاز الفني لفريق الجزيرة أعلن قائمة لاعبيه، استعدادا للقاء الإسماعيلى، وضمت كلا من "على قصيف، وعبد الرحمن العميري، وعادل أبو بكر" في حراسة المرمى.



وفي خط الدفاع "محمد فوزى، وسالم رشيد، ومحمد العطاس، وفارس جمعة، وخليفة الحمادي، وميلوس كيسانوفيتش، وسالم العايدي، وعبد الله إدريس".



وفي خط الوسط " سلطان الجعفري، وعامر عبد الرحمن، وعبدالله رمضان، وأحمد محمود، وعبد الله فداج، وسولانى سيريرو". وفي خط الهجوم " زايد العامري، وفيصل المطروحي".



وجاء أبرز الغائبين مراد باتنا وعموري وعلى مبخوت والبرازيلى كينو إضافة لمبارك خلفان لأسباب متنوعة.



وكلف الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي لإدارة المباراة، ويضم الطاقم المغربي كل من نور الدين الجعفري حكم ساحة بينما يسانده يوسف مبروك ويحيى النوالي كحكمين مساعدين، وجلال جيد كحكم رابع.