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حوادث

حملات تموينية مكبرة.. ضبط 9 أطنان دقيق مدعم للاتجار فى السوق السوداء.. 23 طن أسمدة غير صالحة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:37 م
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
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محمد صبري - رامى المهدي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية: في البحيرة، تم ضبط أكثر من 8 آلاف عبوة صلصة منتهية الصلاحية داخل مخزن بالبحيرة، كما نجحت شرطة التموين ، فى ضبط 4 أطنان لانشون غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية، وفى القليوبية تم ضبط سائق لحيازتة 9 أطنان دقيق بلدي مدعم للاتجار بها فى السوق السوداء.

وفى الإسكندرية تم ضبط مالك شركة لاتجاره فى تجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص لحيازتة 23 طن أسمدة زراعية غير صالحة الاستخدام.
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