انسحاب الجيش السوري من السويداء.. وغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن وزارة الدفاع السورية بدأت صباح اليوم سحب الدبابات والمدفعية الثقيلة من مدينة السويداء، بعد إعلانها السيطرة الكاملة على المدينة وتسليمها لقوات الأمن العام.



وأوضح أن الآليات انسحبت باتجاه ريف السويداء الشمالي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بعد أيام من المواجهات المسلحة، تمهيدًا لنقلها لاحقًا إلى العاصمة دمشق.

غارتان إسرائيليتان تستهدفان تجمعات عسكرية قرب السويداء

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين جويتين على مواقع يُعتقد أنها تضم قوات تابعة للحكومة السورية قرب السويداء الغارة الأولى استهدفت منطقة شمال غربي المدينة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما استهدفت الغارة الثانية قرية ولغا الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من المدينة، وشوهد تصاعد كثيف للدخان، ما يرجح إصابة موقع عسكري أو مخزن أسلحة تابع لفصيل محلي أو المجلس العسكري بالمنطقة.

هدوء نسبي بعد سحب السلاح... ورفض شعبي لدخول القوات الحكومية

أشار هملو إلى أن المدينة بدأت تشهد نوعًا من الهدوء النسبي، خاصة بعد سحب السلاح الثقيل، رغم استمرار الاشتباكات المتقطعة في الأحياء الشرقية.

ووفقًا لشهود عيان، فقد انسحبت بعض المجموعات المسلحة إلى الريف الشرقي، في ظل استمرار رفض بعض الفصائل المحلية، وعلى رأسها عناصر من المجلس العسكري، دخول القوات الحكومية إلى المدينة.