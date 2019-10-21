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رياضة

حلول جديدة.. ننشر أول صور لاجتماع وزير الرياضة مع مجلس الأهلي بقيادة الخطيب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:23 م
أشرف صبحي ومحمود
أشرف صبحي ومحمود الخطيب
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ريهام بكير
ينشر موقع صدى البلد ، أول صور لاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمنزل الأخير.

كشفت مصادر خاصة من داخل الاجتماع الودي الذي يعقده مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن هناك حلولا جديدة تم طرحها.

وقال الأهلي في بيان مقتضب:«لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة».

وأضاف :"حتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
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