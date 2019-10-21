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رياضة

الأهلي يوافق على اقتراح وزير الرياضة .. حل أزمة الدوري غدا فى اجتماع اتحاد الكرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
علم صدى البلد، أن اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي استمر لساعات طويلة اليوم الاثنين، مستمر في الانعقاد في الغد لإيجاد حل جذري لأزمة مسابقة الدوري.

ويعقد صبحي اجتماعا آخر غدا الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، لمناقشة الاقتراحات التي تناولها اجتماعه مع مجلس الأهلي ، لاتخاذ القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال مصدر لـصدى البلد : أن وزير الرياضة توصل لحل الأزمة مع مجلس الخطيب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ولقى قبولا من الجميع، وهو ما سيطرحه صبحي غدا على اللجنة الخماسية لتنفيذه وإعلانه رسميا بما يعلى مصلحة الوطن على الجميع.

ويسعى وزير الشباب والرياضة إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.

وتدور الأزمة في رفض الأهلي خوض لقاء الجونة ضمن منافسات الأسبوع الخامس قبل أن تقام مباراة القمة مع الزمالك في لقاء الأسبوع الرابع ، بينما خاض الفريق الأبيض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس بعد تأجيل القمة ويرفض إقامة مباراة الاهلي اخر الشهر الجاري.
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