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ديني

مكفرات الذنوب.. الحبيب الجفري يكشف عن عمل واحد يغفر لك كل ذنوبك

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:10 ص
الحبيب على الجفري
الحبيب على الجفري رئيس مؤسسة طابا والداعية الإسلامي
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أمل فوزي
قال الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابا والداعية الإسلامي، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملا يجعل الله سبحانه وتعالى يشكر لفاعله ويغفر له ذنوبه.

وأوضح «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن من يزيح ما يؤذي طريق الناس، سواء غصن شائك أو شجرة أو حجرًا وما نحوها، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ويغفر له ذنبه.

واستشهد بما أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بيْنَما رجُلٌ يمْشِي بِطريقٍ وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأخَّرُه فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ».

وأضاف أنه حث الإسلام على الاهتمام بالبيئة التي نعيش فيها وجعلها آمنة ونظيفة، فجعل النبي صلى الله عليه إماطة الأذى عن طريق الناس من مكفرات الذنوب وسبب من أسباب دخول الجنة، حيث كان معاذٌ يمشي ورجلٌ معه فرفَع حجرًا من الطريقِ فقال ما هذا قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول: «من رفع حجرًا من الطريقِ كُتبتْ له حسنةٌ ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنَّةَ».
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