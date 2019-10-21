الكهرباء: استخدام هذه العدادات يحمي من القراءات الخاطئة .. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، بعدما اجتمع وزير الكهرباء مع الشركات التابعة وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حل أزمة الفواتير يكمن فى إستخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي إستهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك.



وأشار إلى أنه تم إلغاء مبدأ "ادفع الأول وبعد كده اشتكي"، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن الشكاوى على الرقم 121، حيث تم الرد على 99% من الشكاوى التي تصل إليهم، لافتا إلى أن هناك شركة منفصلة تقوم بقراءة العدادات، وهى من تحاسب العاملين بها، مؤكدا أن الوزارة تهتم بمتابعة الشركة المسئولة عن القراءات، معلقا: "اللي بيشتكي وله حق بياخده".