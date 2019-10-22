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أخبار البلد

عبلة إبراهيم: حبس الزوج الرافض لسداد النفقة أكثر ردعا من الغرامة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
دكتورة عبلة ابراهيم
دكتورة عبلة ابراهيم
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أمل مجدى
أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، أن زيادة الغرامة لعدم مسددي نفقات أزواجهم وأطفالهم بعد الطلاق، لن تكون رادعة.

وأضافت أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الردع الحقيقى يأتى من الحكم بالحبس؛ لأنه سيؤثر على حياة الرجل بالكامل وسمعته .

وتابعت أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، أن حرمان الزوج الرافض لدفع النفقة من الخدمات الحكومية أيضا، سيكون له أثر كبير فى الإسراع في سداد النفقات المتأخرة عليه، وستنقذ عددا كبيرا من السيدات اللاتى يعانين بعد الطلاق من صعوبة الحياة بسبب النفقات.

وأشارت إلى أن المدة المحددة قبل اتخاذ الحكم، مناسبة، لأن فترة التأخير 3 أشهر، يمكن للمتعسر فيهم، تدبير أموره، وسداد مستحقات أبنائه الذين ليس لهم أي ذنب فيما يحدث بين الزوجين.
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