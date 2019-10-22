هشتاج القصاص للشهيد محمود البنا يتصدر تويتر.. ومغردون: مش هنسيب حقه

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #القصاص_للشهيد_محمود_البنا، للمطالبة بإعدام المتهم بقتله، محمد راجح، بعد تأجيل الحكم بالقضية لجلسة 27 من أكتوبر الجاري.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت تعليقات المغردين من خلاله كالتالي :



‏‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا في الفردوس الاعلى باذن الله حقك هيرجع ‎#اعدام_راجح_حق_محمود_فين



‏‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا

ضحكتك كسرت قلوبنا بغيابك

مش هنسيب حقك ياشهيد



‏وحياتك في وراك اخواتك

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏وإن كان ميزان العدل فى الأرض قد إختل

فإن ميزان الله باق لا يمل.

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏نريد العدل ، ولا شئ غير العدل.

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏هدم الكعبه عند الله اهون من سفك دماء مسلم.

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا

كلنا محمود البنا.



‏عشان خاطر كسرتها في الصوره دي ووجع قلبها والحزن اللي مالي عنيها يارب حق ابنها ميضيعش ، ياويلك يا قاضي الأرض من قاضي السماء لو حق محمود البنا راح

‎القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏القصاص ولا نرضى بغيره بديلا راجح قاتل راجح قاتل من قتله يقتل العين بالعين والسن بالسن ‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏‎وحيات وجعك يا امي هنرجع حق محمود وحيات قلبك اللي انكسر راجح هينعدم

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا.



‏حسبنا الله ونعم الوكيل ف كل ظالم يفتري ع الغلابه اللي مالهمش ظهر تسندهم بالفلوس زي الكلاب اللي بيشتروا ناس

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏ربنا اسمه الحق

‎#حق_محمود_فين

‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا



‏‎#القصاص_للشهيد_محمود_البنا

‎#حق_محمودالبنا_لازم_يرجع

حسبنا الله ونعم الوكيل في العيله ال معرفتش تربي اولادها علي الحق والأخلاق والدين وعلي منهج النبي الحبيب المصطفي

صلى عليك الله ياخير البريه

عليك افضل الصلاة والسلام

في جهنم ان شاء الله ياراجح