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رياضة

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:05 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، بعد غضب بعض الزملكاوية من زيارته لمحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكشف منصور، أن صبحي ذهب للخطيب، لأن الأخير يمر بوعكة صحية، والأطباء مانعينه من الخروج من منزله، بالإضافة إلى أن وزير الرياضة، يستخدم ادواته لحل أي أزمة في الرياضة المصرية.

وأضاف خلال مداخلته، مع برنامج الزمالك اليوم ، أن الوزير أجرى اتصالا به ، لزيارته في منزله ، لكنه في اجتماع بقيادات أمنية، في محاولة لزيادة عدد الجماهير في مباراة جينيراسيون.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعا مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في منزل الأخير، لمدة تزيد عن 6 ساعات، للاطمئنان على صحة "بيبو"، ومناقشة قرار القلعة الحمراء بعدم خوض أي لقاء قبل مباراة القمة، وفقا لجدول المسابقة، والتي تأجلت لدواع أمنية.

وقال مرتضى منصور، ما يهمني عدم إلحاق الضرر بي، وأطمئن الجماهير أنني أحافظ على حقوق النادي، وفي حالة إلحاق الضرر بالقلعة البيضاء، سأرحل عن منصبي ، فنحن نحترم قرار الأمن والدولة، ولست طرفا في أزمة مباراة الأهلي والجونة.
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