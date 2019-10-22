خطة لتطوير المدن الرئيسية بشمال سيناء.. تجميل 13 ميدانا فى مدينة العريش.. رفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا.. وبناء محطة تحلية مياه للآبار بقرية القسيمة أبرز ملامحها

تطوير المدن الرئيسية ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا بسيناء

تشغيل الرجال خلال فترة منع الصيد في بحيرة البردويل

مواكبة الزيادة السكانية وتغطية برامج المياه بمدينة وقرى الحسنة

نقل موقف سيارات العريش إلى موقف آخر بشارع جسر الوادي

تستهدف محافظة شمال سيناء، تنفيذ خطة تشمل أعمال تطوير المدن الرئيسية، إلى جانب رفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا.وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة العريش، والتي تشمل تجميل 13 ميدانا فى مدينة العريش كمرحلة أولى.وقال محافظ شمال سيناء إن أعمال التطوير بدأت في 5 ميادين رئيسية، وهي الرفاعي والساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية، وإعادة تخطيط منطقة الموقف وإظهار تمثال السادات الموجودة بمنتصف الميدان، إلى جانب أعمال الطرق والكهرباء والتجميل، كما تشمل خطة التطوير أيضا، نقل موقف سيارات الموقف القديم إلى موقف آخر بشارع جسر الوادي.كما سيتم تطوير المدخل الغربي للعريش بطول ٨ كم وصولا لجامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة، بتكلفة 120 مليون جنيه.وهناك خطة شاملة لتجميل طريق البحر والطرق الفرعية والرئيسية الأخرى بنطاق المدينة، إلى جانب تحديد مسئوليات إعادة الشيء لأصله وتأمين أعمال الحفر لمشروعات البنية الأساسية والمرافق، وسيتم إعادة تخطيط ميدان الرفاعي الرئيسي بوسط العاصمة، لتطويره مرة أخرى بالاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في المحافظة.وأكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة تبحث خطة تطوير القرى الأكثر احتياجا، حيث تم البدء بقرية التلول مركز بئر العبد التي جاءت ضمن قائمة 100 قرية الأكثر احتياجا لذلك بوضع حلول خارج الصندوق، إلى جانب رفع كفاءة ٥ قرى أخرى بوسط سيناء.وأضاف أنه تم توزيع المشروعات المطلوب تنفيذها على الجمعيات الأهلية المشاركة بناءً على الإمكانات المتوفرة لدى كل جمعية، إلى جانب تحديد المشروعات التي تتولى تنفيذها المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها.وأوضح أن الخطة تتضمن المشروعات المنتجة لتشغيل الرجال خلال فترة منع الصيد في بحيرة البردويل، إلى جانب تشغيل المرأة من خلال مشروعات مدرة للدخل، لتكون قرية التلول قرية بدون بطالة وجميع أفرادها منتجون، وفي قطاع التعليم تتولى الدولة تنفيذ أعمال التطوير، بينما تتولى الجمعيات أعمال الفصل الواحد ومحو الأمية، وفصول التقوية، علاوة على علاج مشكلة التسرب من التعليم.وتتولى مديرية الشباب والرياضة إنشاء ملاعب جديدة من أجل تنوع الأنشطة وإحداث تكامل بين المشروعات مع الاستعانة بالجمعيات التي لها سابق أنشطة، كما تم اختيار ٥ قرى أخرى بوسط سيناء ضمن المرحلة الثانية.كما انتهى مجلس مدينة الحسنة من مراحل بناء محطة تحليه مياه الآبار بقرية القسيمة للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ 500 متر مكعب لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة، والانتهاء إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة الحسنة على مساحة أوسع، ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي 1500 متر م3\ي لموكبة الزيادة السكانية وتغطية برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز.