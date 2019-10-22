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رياضة

توتنهام يسعى لتجاوز أحزانه على حساب النجم الأحمر بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي نظيره النجم الأحمر، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق توتنهام لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدالهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ 7-2، في الجولة الماضية، بينما يطمح النجم الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويتصدر بايرن مينوينخ جدول ترتيب المجموعة الثانية، في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد6 نقاط، ويحل النجم الأحمر ثانيا بـ 3 نقاط، وتوتنهام ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن أوليمبياكوس اليوناني صاحب المركز الأخير.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد مع جالطة سراي، أولمبياكوس مع بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي مع أتلانتا، يوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو، باريس سان جيرمان مع كلوب بروج، شاختار مع دينامو زغرب، أتلتيكو مدريد مع باير ليفركوزن.

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