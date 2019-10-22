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ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعدت مكتبة الطفل بفرع ثقافة المنوفية بوسط المدينة ساعة قراءة ومسابقة ثقافية للأطفال وذلك بالمعهد النموذجي الأزهري، تضمنت اسئلة في المعلومات العامة والتي تساعد علي تنشيط الذهن واكتساب معلومات جديدة تحت إشراف مسئول النشاط.

كما عقد بيت ثقافة سنتريس محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "دور الدولة فى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرتها نانا توفيق وتحدثت عن "دور الدولة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة" ومنها تأهيل ذوي الاحتياجات تمهيدًا لإعادتهم للأعمال والمهن التي كانوا يزاولونها قبل الإعاقة، أو تدريبهم على مزاولة أعمال أو مهن أخرى تنسجم مع ميولهم وقدراتهم وظروفهم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على العمل جزئيًا وتوجيههم إلى المجالات التي تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم .

عقدت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة ثقافية بعنوان "الأخلاق الحميدة" بمدرسة الاحمدية بشبين الكوم حاضرها هيثم شرابي وقد تناول الحديث مع التلاميذ عن الأخلاق ومفهوم الأخلاق والدين والاخلاق الإسلامية التي يتسم بها الانسان، فهناك الأخلاق الحسنه والسيئة ورسولنا الكريم أوصانا بحسن الخلق فانها تعتبر أساس بقاء الامم وانهيار الأمم، كما اعد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "التعليم المصري نحو ثورة رشيدة" حاضرها عبد المنعم فتحي وتناول الحديث عن المنظومة التعليمية وما بها من مشاكل كثيرة وما عليها من تحديات كبيرة لان التعليم هو روح الأمة فإن صلح التعليم صلحت الأمة والعكس صحيح فيجب دراسة رشيدة للنهوض بالتعليم وهذا ما تسعي له الحكومة .

عقد بيت ثقافة قويسنا بمدرسة التعليم الأساسي ورشة حكى تحت إشراف احمد أبو طالب تناولت نوابغ المسلمين ومنهم "ابن سينا" وهو من أعظم أطباء عصره وهو نابغة أحاط بكل الثقافات والمعارف والعلوم ولقب بالشيخ الرئيس، واسمه ابو على الحسين بن عبدالله ابن سينا، ولد قرب بخاري ببلاد فارس جنوب شرق آسيا، حفظ القران الكريم وتفقه فى أحكامه وهو ابن العاشرة من عمره، ثم اتجه إلى الطب وكان يعالج المرضى ابتغاء مرضاة الله وحبا لعمل الخير وله عدة مؤلفات عديدة منها "الحكمة- بحث فى الحظ- القانون"، كما عقد بيت ثقافة ميت ابو الكوم محاضرة بعنوان "كيفية إرسال واستقبال الرسائل والملفات على الايميل" وذلك بمدرسة انور السادات الابتدائية تحت اشراف مدربة نادى تكنولوجيا المعلومات وأوضحت بأنه يمكن إرسال ملف عبر موقع الجي ميل من خلال النقر على زر إرفاق ملف الموجود من ضمن خيارات إنشاء رسالة، وفي حال عدم رؤيته يمكن النقر فوق استعراض أو اختر ملف عند ظهور مربع حوار اختيار ملف تحديد كافة الملفات المراد إرسالها يمكن اختيار مفتاح Ctrl، أو مفتاح Command لاختيار وتحديد الملفات.

نظم قصر ثقافة شبين الكوم ورشة موزاييك بمدرسة سعد زغلول الابتدائية المشتركة تحت اشراف مسئول النشاط وتم استخدام قصاقيص من الورق وصمغ وورق مقوي، وتضمنت تصميم اشكال متعددة للأطفال من وحي خيالهم.
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