شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا

تأكد غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الجناح الهجومي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مواجهة جينيراسيون السنغالى المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.



ويعانى محمود شيكابالا من إصابة عضلية أدت إلى غيابه عن تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية، واستقر الصربي ميتشو، المدير الفنى للأبيض، على وضع برنامج تأهيلى خاص لـ شيكابالا من أجل تجهيزه فى أفضل شكل ممكن ولحاقه بمباريات الفريق المقبلة.



ويعد شيكابالا واحدا من أبرز اللاعبين داخل نادي الزمالك فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها، بالإضافة إلى خبراته الطويلة مع الفريق الأبيض.



يذكر أن الفريق السنغالى نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.