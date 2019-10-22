هيثم شعبان: لاعبو سيراميكا كليوباترا نفذوا التعليمات أمام الداخلية والأداء في تحسن مستمر

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن اللاعبين كانوا على مستوى المسئولية، ونفذوا التعليمات المطلوبة منهم خاصة في النصف الأول من الشوط الأول، وقام الفريق بتطويره نفسه بشكل كبير في الشوط الثاني، حتى نجح شادي حسين في تسجيل هدفي الفوز.



وأكمل المدير الفني: "فوز سيراميكا كليوباترا مستحق، فقد كانت له الغلبة في معظم أوقات المباراة، لا شك أن الأداء سوف يتحسن في اللقاءات القادمة، وسوف نعمل على ذلك، هدفنا الأول والأخير هو خطف تذكرة الصعود والتأهل إلى الدوري الممتاز".



وأشار شعبان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، إلى أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة الداخلية، وبدأ من اليوم الإعداد للقاء النصر الذي سيقوم على ملعب النصر يوم الاثنين المقبل بالجولة الثانية.



وأكد على أن الفريق سوف يعمل على تطوير أدائه في اللقاءات القادمة، واللعب على المكسب والفوز وحصد النقاط الثلاث في كل لقاء، لا سيما وأن الكل وضع نصب عينيه هدف الصعود للدوري الممتاز، والفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين قادرة على صناعة الفارق وتحقيق الهدف المطلوب رغم قوة المنافسة.