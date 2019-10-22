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الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:24 م
مطر
مطر
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت جميع الجهات في الدولة من الأمطار الغزيرة والسيول، موضحا أنها طالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أثر هذه السيول.

وأكد عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي"، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت أمس الاثنين وتنتهي الجمعة القادمة، لافتا إلى أن الوضع غدا بالنسبة للسيول والأمطار أسوأ من اليوم.

وأوضح عطا أن موسم الخريف لم يمر منه سوى شهر واحد فقط، وأن موسم الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر، مؤكدا أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا كبيرا على طقس الغد، وتصل إلى 27 على القاهرة.
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