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ديني

حكم كتابة دعاء على قبر الميت ..الإفتاء توضح

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
كم كتابة دعاء على
كم كتابة دعاء على قبر الميت
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عبدالله سليم
حكم كتابة دعاء على قبر الميت ..قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لصق ورقة على القبر مكتوب فيها دعاء للمتوفى حتى يقرأها كل زائر؛ مكروه شرعًا ولا يصح.

وأضاف العجمي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم حكم لصق ورقة على القبر مكتوب فيها دعاء للمتوفى حتى يقرأها كل زائر؟ أن الورقة تتعرض من الممكن أن تتعرض للامتهان، وقد يكون فيها آيات ونصوص قرآنية أو أحاديث نبوية، مشيرًا إلى أنها من المقدسات التي لا يجوز امتهانها.

حكم الدعاء للميت عند القبر

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الدعاء للميت عند القبر سُنة متبعة؛ لِمَا رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد، عن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ».

وأكدت في فتوى لها أنه يجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، وهو في الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصةً إذا سبق بموعظة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسَّنه والنسائي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما.
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