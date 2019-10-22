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رياضة

بايرن ميونخ ينهى الشوط الأول بالتعادل مع أولمبياكوس بدورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول بين أولمبياكوس وبايرن ميونخ بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة المقامة على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس فى مدينة بيرايوس اليونانية خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وتقدم يوسف العربي لأولمبياكوس بالهدف الأول فى الدقيقة الثالثة والعشرين من زمن الشوط الأول قبل أن يحرز ليفاندوفسكى هدف التعادل في الدقيقة الرابعة و الثلاثون معلنًا هدف التعادل.

ويهيمن بايرن ميونخ قبل هذا اللقاء على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، ويملك في رصيده 6 نقاط، ويليه نادي النجم الأحمر بـ 3 نقاط، ثم يليه أولمبياكوس في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتذيل توتنهام ترتيب المجموعة بنقطة واحدة أيضًا، ولكن تصب الأهداف في صالح الفريق اليوناني.
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