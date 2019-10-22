بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر

اكدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،سقوط منزل "بشارع اسوان محطة القهوة فى منشية ناصر" اثر سقوط امطار غزيرة اليوم، مشيرة إلى عدم وقوع اى اصابات بين المواطنيين.



وأضافت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان هذا المنزل يقع ضمن نطاق 11 منزل آخر "داهم الخطورة" حسب ما اكدته لجنة علمية يجب نقل المواطنيين منها وازالتها، مشيرة إلى انه تم ازاى باقى المنازل بهذه المنطقة ولم يتم إزالة الـ 11 منزلا إلى الآن.



وانتقدت أمين سر لجنة الادارة المحلية اداء الحكومة فى التعامل مع ازمة الامطار التى اغرقت شوارع القاهرة ومدينة نصر اليوم،معقبة:" اين الإجراءات الاحترازية التى كان من المفترض اتخاذها حسب خطة الحكومة.



وأشارت إلى أن خطة الحكومة المعلنة للتعامل مع سقوط الأمطار لتفادي تجمعها وغرق الشوارع هو التنسيق بين المحافظين مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة لمعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار والتنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، لتفادي تجمع المياه بعد سقوط الأمطار عن طريق شفطها بالسيارات.



وأكدت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة وجود مصافٍ لمياه الأمطار متصلة بشبكات الصرف الصحى للمحافظات كحل دائم للمشكلة.



ووجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بإخطار الجهات المعنية للدفع بسيارات شفط المياه من مطالع ومنازل الكبارى، وأيضًا بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.