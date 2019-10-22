Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:10 م
سقوط منزل بمنشية
سقوط منزل "بمنشية ناصر" بسبب الامطار
Advertisements
أسامة علي
اكدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،سقوط منزل "بشارع اسوان محطة القهوة فى منشية ناصر" اثر سقوط امطار غزيرة اليوم، مشيرة إلى عدم وقوع اى اصابات بين المواطنيين.

وأضافت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان هذا المنزل يقع ضمن نطاق 11 منزل آخر "داهم الخطورة" حسب ما اكدته لجنة علمية يجب نقل المواطنيين منها وازالتها، مشيرة إلى انه تم ازاى باقى المنازل بهذه المنطقة ولم يتم إزالة الـ 11 منزلا إلى الآن.

وانتقدت أمين سر لجنة الادارة المحلية اداء الحكومة فى التعامل مع ازمة الامطار التى اغرقت شوارع القاهرة ومدينة نصر اليوم،معقبة:" اين الإجراءات الاحترازية التى كان من المفترض اتخاذها حسب خطة الحكومة.

وأشارت إلى أن خطة الحكومة المعلنة للتعامل مع سقوط الأمطار لتفادي تجمعها وغرق الشوارع هو التنسيق بين المحافظين مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة لمعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار والتنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، لتفادي تجمع المياه بعد سقوط الأمطار عن طريق شفطها بالسيارات.

وأكدت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة وجود مصافٍ لمياه الأمطار متصلة بشبكات الصرف الصحى للمحافظات كحل دائم للمشكلة.

ووجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بإخطار الجهات المعنية للدفع بسيارات شفط المياه من مطالع ومنازل الكبارى، وأيضًا بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر
بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر
بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر
بدون إصابات.. سقوط أول منزل بسبب الأمطار فى منشية ناصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تكدس مروري بعد غرق شوارع القاهرة في مياه الأمطار

أول تعليق من محلية النواب على سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة

الحكومة لا تفعل ما تقوله.. «محلية النواب» بعد غرق شوارع القاهرة بالأمطار

ترشيحاتنا

دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة

العبور ومصر الجديدة الأكثر تأثرا.. الكهرباء: انقطاع التيار ساعة في بعض المناطق

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى هذا الموعد

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

مش هتصدق.. 4 أطعمة عالية في الكوليسترول مفيدة لصحة القلب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور