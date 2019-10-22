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رياضة

يوفينتوس يقلب تأخره إلى فوز على لوكوموتيف موسكو الروسى فى دوري الأبطال

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا علي ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسى على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

تقدم لوكومتيف موسكو أول بهدف احرزه الدولى الروسى اليكس ميرانشوك فى الدقيقة 30 بعد متابعته للكرة التى ارتدت من يد البولندى تشيزنى حارس اليوفى.

فى الشوط الثانى تألق الأرجنتينى باولو ديبالا وسجل هدفين لليوفى فى الدقيقتين 77 و79 ليقود فريقه لانتصار ثمين.

بتلك النتيجة يحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الإسبانى الثانى الذى تغلب على باير ليفركوزن الألمانى بهدف، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
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