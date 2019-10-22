مصدر بالأهلي يكشف السبب الحقيقي لعدم إقامة مباراة القمة بعد استئناف الدوري مباشرة

وجاء ترحيب الأهلي بعدم إقامة اللقاء عقب فترة التوقف متماشيا مع الرغبة في الاستعداد بشكل مناسب لمواجهة النجم الساحلي في إطار المنافسة على لقب البطولة الذي يمثل هدفا أساسيا للفريق من أجل التتويج باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية.

كشف مصدر بالأهلي عن ترحيب النادي بعدم إقامة مبارة القمة المؤجلة مع نادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بسبب فترة التوقف الطويلة، في ظل احتمالات تأثر الفريق على الصعيد الفني نتيجة فترة التوقف الطويلة التي تستمر لمدة شهر ونصف، وهو ما لا يتوافق مع مصلحة الأهلي في خوض اللقاء قبل استعادة حساسية المباريات والمستوى الفني والبدني الذي كان عليه اللاعبون قبل التوقف.وأشار المصدر إلى أن هناك عامل آخر وهو أن أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف ستكون يوم 25 نوفمبر، ويليها خوض الفريق لمواجهة قوية للغاية يوم 29 نوفمبر أمام النجم الساحلي التونسي في أول لقاءاته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهي مواجهة هامة للغاية أمام المنافس الأبرز للأهلي على ملعب رادس، وبالتالي ليست من مصلحة الأهلي خوض مباراة هامة وجماهيرية ذات حساسية كبيرة أمام الزمالك قبل أربعة أيام من مواجهة النجم.