خبراء يعيدون تشكيل وجه رجل مات قبل 600 عام ليصطدموا بشكله

أعاد الخبراء تشكيل هيكل عظمي لوجه رجل عاش قبل أكثر من نصف قرن لمعرفة شكل الناس في العصور الوسطى، والتعرف على أسلوب حياتهم في تلك الفترة.



اكتشفت بقايا الهيكل العظمي SK 125 أثناء أعمال تنقيب في اسكتلندا، والتي يقول الخبراء بأنها ستوفر نظرة ثاقبة على صحة وأسلوب حياة الناس في العصور الوسطى وفقًا لصحيفة مترو.



عثروا على البقايا جنبًا إلى جنب مع ما يقرب من 60 هيكلًا عظميًا كاملًا آخر مع بدء العمل في إعادة تطوير معرض أبردين للفنون في عام 2015، تم تعليق العمل مؤقتًا للسماح بإجراء تحقيقات ودراسات عليها، الأمر الذي أعطى علماء الآثار أدلة حول شكل الحياة بالنسبة لأولئك الذين دفنوا هناك.



استخدم الخبراء تقنية إعادة بناء الوجه لإنتاج صورة للرجل الأصلع، الذي تم إعادة تخيله بوجه كثيف وشعر رمادي وتعبير وجه ظاهر إلى حد ما، تفاجئ العلماء بشكل وجهه العريض وخلصت الدراسة إلى أن الرجل كان يبلغ من العمر 46 عامًا على الأقل وقت وفاته، ويصل طوله إلى 5 أقدام، بينما عانى من أمراض الأسنان والمفاصل.