حبس حلاق اعتدى على شاب معاق بإحدى قرى مركز المنصورة

أمرت نيابة مركز المنصورة بحبس حلاق اعتدى جنسيا على شاب معاق بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزينى مأمور مركز شرطة المنصورة من اشرف ش ٥٢ عاما ومقيم طناح التابعه للمركز يتهم فيه حسام . ا . ح ١٥ عاما حلاق ومقيم طناح بالتعدى جنسيا على نجله السيد ٢٣ عاما معاق ذهنيا .



وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد احمد توفيق رئيس المباحث من ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٣٠٦٠ جنح مركز المنصورة لسنة ٢٠١٩ وبالعرض على النيابة امرت بحبسه ٤ ايام عى ذمة التحقيقات.