بـ البطيخ.. سالي شاهين تودع الصيف عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية سالى شاهين جمهورها بصورة لها عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تأكل البطيخ .





وظهرت سالى شاهين على حمام السباحة بإطلالة صيفية وهي تأكل البطيخ بارتدائها شيميز مشجر مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها للخلف.



يذكر أن سالي عبد السلام، تقدم برنامجا إذاعيا على راديو 9090، وشاركت مؤخرا في حملة مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام 777 لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، حرصت سالي على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط الصور التذكارية معهن.



