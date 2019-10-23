Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة في نزهة كروية أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
برشلونة
برشلونة
Advertisements
إسراء أشرف
يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "إدين أرينا"، معقل سلافيا براج، وسيتم بث اللقاء عبر شاشة beIN SPORTS HD 1.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا سهلًا لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، نظرًا لخبرات لاعبيه الكبيرة على مستوى البطولة.

ويبحث برشلونة في مواجهة اليوم أمام سلافيا براج، عن الفوز الثاني له على التوالي، في البطولة الأوروبية من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السادسة.

وكان برشلونة قد تعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى 0-0، قبل أن يفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، خلف دورتموند المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يأتي فريقا إنتر ميلان، وسلافيا براج، في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يبدأ صفحة جديدة في دورى ابطال اوروبا بمواجهة نارية مع دورتموند

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دورى ابطال اوروبا

بث مباشر .. مباراة انتر ميلان و براج التشيكي في دوري أبطال اوروبا

برشلونة يستضيف إنتر ميلان في قمة نارية بـ دورى أبطال أوروبا.. الليلة

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور توأم زينة في فيديو اعتداء شقيقتها على أحمد عز.. شاهد

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع كهربا

تصيبك بالاكتئاب.. تجنب عادة خاطئة يفعلها الجميع صباحاً

من تركيا.. عودة أول النواب الهاربين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

أحمد ناجي يكشف عن كواليس أزمة عمرو وردة واستبعاده من المنتخب

هنا الزاهد في أحدث ظهور لها منذ وفاة طلعت زكريا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

بفستان أسود أنيق.. ابنة فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام