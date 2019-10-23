بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

شهدت قرية ميت يزيد بمحافظة الغربية اليوم حالة من الحزن والوجيعة التي خيمت على أسر وعائلات القرية لوفاة عروسين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي قبل حفل زفافهما بحادث سير مع أتوبيس نقل جماعي بطريق " طنطا – المحلة " والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهما العروسين وإصابة 8 آخرين.





وكانت المأساة التي ألمت بعائلات القرية بفقدان نجلتهم أماني نظمي 22 سنة العروس قبل ساعات على زفافها داخل المستشفي الفرنساوي بطنطا لتلحق بعريسها "صدام " وصديقتها وسائق السيارة وإصابة 8 آخرين في حادث الطريق.





وتسبب الحادث الأليم في تحول فرحة عائلتي "نظمي" و"سليمان " الى كابوس وميتم عقب وفاة العروس وعريسها قبل زفافهما ووصولهما إلي القاعة بسبب حادث السير المذكور حيث تحولت منازل عائلات القرية الي سرادقات استعدادات لاستقبال مراسم تشييع جثامين العروسين وزملائهما عصر اليوم بالمسجد الكبير بذات القرية حتي مثواهم الاخير بمقابر عائلاتهم .





وأشار محمد حسن أحد اهالي القرية أن أهالي وأسر ضحايا علموا بوفاتهم نتيجة إنفجار إطار كاوتش الأتوبيس واصطدامهم بموكب سيارة ملاكي تقل العروسين خلال زفتهما بموكب سيارات وهو ما تسبب فى وفاتهم لانقلابها على جانب الطريق أمام مدخل قرية الرجديه المقابل للقضبان السكك الحديدية "طنطا – المحلة – المنصورة" .





وأكد حسن محمود أحد مشايخ قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة ان الأهالي تلقوا صدمة كبيرة جعلت اهالي العروسين ينهمرون فى الدموع والبكاء أمام غرف العناية المركزه بالمجمع الطبي بشارع البحر بطنطا انتظارا لاستلامهم الجثامين وإنهاء تصاريح دفنهم.. اختتم كلامه بقوله:" ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيج جناته يارب العالمين " .





وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – المحلة، بنطاق قرية الرجدية، التابعة إلى مركز طنطا.





كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس مرفق نقل داخلي وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثث إلى مشرحة طنطا الجامعي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .





وجاءت الأسماء كالتالي "صدام سليمان رزق سليمان، 25 سنة، مقيم بميت يزيد، جثة موجود في مشرحة التأمين الصحي، وسمير عسكر، 22 سنة من القرشية، جثة وموجود في مشرحة التأمين الصحي، وأماني نظمي، ٢٢ سنة، من القرشية (العروس) في مستشفى الجامعة، وسميرة السيد، 23 سنة، ممرضة بالجامعة من المحلة، وبسيوني فتحي محمد، 24 سنة، وشكري هاشم مشعل، 58 سنة، مقيم بميت حبيب، سواق الأتوبيس، وفاطمة فاروق الميهي، 43 سنة، من طنطا، وحامد النجار، 59 سنة، من المحلة، ومحمد سعيد، 24 سنة، من طنطا، وأمينة سعد الويشي، 50 سنة، من قريه شبشير، وجميعهم في حالة خطيرة، وجثة لفتاة مجهولة الاسم، نحو ١٧ سنة، ترتدي فستان سواريه نبيتي، وموجودة في مشرحة مستشفى المنشاوي.

وأعطي مدير الأمن توجيهاته العاجلة برفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات إلى طبيعتها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.











