بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي عى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وتألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة غريبة، بملابس بسيطة مرتدية بنطلون أسود وتيشيرت أسود، وحافية القدمين، ولا تضع بعض مستحضرات التجميل واكتفت بالظهور بشعر مبلل، وهي جالسة على سجادة حمراء.



واعتمدت على ارتدائها بعض السلاسل الذهب والغوايش الذهب، وهو ما جعل متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا بصفها بالإطلالة الغريبة.



