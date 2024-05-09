الزراعة: مصر من أوائل الدول المنتجة للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية

شارك اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في قمة الأسمدة وصحة التربة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي والتي تستضيفها جمهورية كينيا بالتعاون مع الاتحاد الافريقي وذلك بحضور الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فضلاً عن حضور رئيس الاتحاد الافريقي موسي فقي محمد والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي وعدد من رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي كلمته نقل "القصير" تحيات الرئيس السيسي الي أخيه الرئيس الكيني ويليام روتو والحكومة والشعب الكيني وتمنياته بالتوفيق لأعمال القمة والوصول برؤي ونتائج فاعلة تخدم دول القارة الأفريقية.



وأكد على أهمية انعقاد قمة الأسمدة وصحة التربة فى ضوء التغيرات المناخية والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية، التعاون في مجالات إدارة التربة واستدامتها ودعم منظومة الأسمدة لزيادة الإنتاجية الزراعية.



وزير الزراعة أكد أن الدولة المصرية تثمن دور الاتحاد الافريقي في الجهود المبذولة لدعم منظومة الأمن الغذائي في افريقيا من خلال برنامج التنمية الزراعية الشاملة ال CAADP .

وزير الزراعة أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال صناعة الأسمدة حيث قطعت شوطا طويلا جعلتها في مراكز متقدمة من بين الدول المنتجة للأسمدة خاصة النيتروجينية والفوسفاتية منها، كما دعا شركاء التنمية إلى دعم القارة الأفريقية في هذا المجال الهام.

وفي نهاية كلمته أعرب "القصير" عن استعداد الدولة المصرية تقديم خبراتها في مجال صناعة الاسمدة والادارة المستدامة للتربة الزراعية لدول القارة الأفريقية.



حضر الجلسة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة .

ومنً الجدير بالذكر ان قمة الأسمدة وصحة التربة بدأت اعمالها في الفترة من ٧-٩ مايو الجاري بحضور وزراء الزراعة والخارجية بدول القارة الأفريقية لمناقشة التحديات والحلول البديلة لزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الحفاظ على صحة التربة واستدامتها.