«الزراعات التعاقدية» تتحرك ميدانيًا.. دعم مباشر لمزارعي الصيف بأسعار عادلة

كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية،  أنشطتها خلال الموسم الصيفي، حيث أطلقت سلسلة من القوافل الإرشادية والندوات الموسعة بمحافظات المنيا وسوهاج والفيوم، لتوعية المنتجين بآليات منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية والزيتية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إن هذه التحركات تستهدف تقديم دعم حقيقي للمزارع المصري، وخاصة صغار المنتجين، لضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتحقيق هامش ربح مجز، بعيداً عن تقلبات الأسعار، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية للزيوت.

وشهدت محافظة المنيا، جولات مكثفة شملت مراكز: أبوقرقاص، ديرمواس، سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، بمشاركة قيادات المديرية، حيث تناولت اللقاءات شرحاً تفصيلياً لآليات التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية، ودور فريق البحوث الزراعية في الإشراف الفني لضمان أعلى إنتاجية.

وفي محافظة سوهاج، ركزت الندوات التي أقيمت بمركزي: أخميم وسوهاج، بقرى الصوامعة وباجا،  على أهمية المحاصيل الزيتية مثل: فول الصويا، الذرة، ودوار الشمس، كما تم توضيح تيسيرات الحصول على تمويل من البنك الزراعي والبنك الأهلي بموجب عقود الزراعة التعاقدية.

وامتد النشاط إلى محافظة الفيوم بمركز سنورس، حيث ركز فريق عمل المركز على تعريف المزارعين بالأصناف الحديثة من عباد الشمس والسمسم والذرة الشامية، والتي تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، مع شرح كامل لأساليب المكافحة الحديثة والممارسات الزراعية المثلى.

وأكد خبراء مركز الزراعات التعاقدية، خلال اللقاءات على توضيح آليات تسعير الحاصلات وفقاً للأسعار المعلنة التي تضمن حقوق المزارع، فضلا عن المتابعة الميدانية من لحظة الزراعة وحتى الحصاد تحت إشراف معهد المحاصيل الحقلية وإدارة التقاوى، كما تم شرح آلية تجميع المحاصيل من خلال الجمعيات الزراعية وتوريدها للشركات المتعاقدة، وضمان تحصيل المزارعين لقيمة إنتاجهم فور التوريد تحت الإشراف المباشر للمركز. ‏

