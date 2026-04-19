رئيس الدير المحرق يشارك في اجتماع الأسرة بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بملبورن

شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، رئيس الدير المحرق العامر، في اجتماع الأسرة بكنيسة كنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة ملبورن، حيث ألقى كلمة روحية تناول خلالها عددًا من الموضوعات الإيمانية، كما أجاب على أسئلة الحضور.

وجاء ذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رويس، إلى جانب الآباء الكهنة، في أجواء روحية اتسمت بالمحبة والتفاعل من جانب الحضور.

وأكد نيافته خلال اللقاء على أهمية دور الأسرة في ترسيخ القيم الروحية والإيمانية داخل المجتمع، مشددًا على ضرورة التمسك بالتعاليم الكنسية والاهتمام بالحياة الروحية اليومية، كما دعا الحضور إلى الاستمرار في المشاركة الفعالة داخل الكنيسة وبناء علاقات قائمة على المحبة والخدمة.