الكنيسة القبطية بقبرص تهنئ بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد القيامة

زار الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص، نيافة المطران تيموثاوس النائب البطريركي لبطريركية الروم الأرثوذكس في أورشليم، وذلك بمقر إقامته في نيقوسيا، لتهنئته بعيد القيامة.

يأتي هذا في إطار العلاقات الكنسية الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص مع بقية الكنائس المتواجدة على الأراضي القبرصية.

ساد اللقاء أجواء من المحبة والفرح، حيث دار الحديث حول أوضاع كنائس الشرق الأوسط، وأهمية دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والمنطقة، وطلب نيافته إبلاغ تحياته وسلامه لقداسة البابا تواضروس الثاني.