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توك شو

متلون ومنافق.. تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.. شاهد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:39 م
الهارب هشام عبد الله
الهارب هشام عبد الله
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هاني حسين
عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.

قبل السفر:
هاجم الهارب هشام عبد الله المعزول محمد مرسي، قائلا: "الرئيس مرسي ممكن يكون رئيس سوبر ماركت أو شركة ولكن مصر كبيرة عليه هو وجماعته".

بعد السفر:
ظهر الهارب هشام عبد الله في برنامجه على قناة" الشرق" الإخوانية، باكيا: "لن ننسى أن محمد مرسي هو أول رئيس شرعي منتخب من خلال الصناديق والشعب المصري، وأول رئيس يفتح أبواب الحريات ويساند المظلوم".
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