متلون ومنافق.. تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.. شاهد

عرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.



قبل السفر:

هاجم الهارب هشام عبد الله المعزول محمد مرسي، قائلا: "الرئيس مرسي ممكن يكون رئيس سوبر ماركت أو شركة ولكن مصر كبيرة عليه هو وجماعته".



بعد السفر:

ظهر الهارب هشام عبد الله في برنامجه على قناة" الشرق" الإخوانية، باكيا: "لن ننسى أن محمد مرسي هو أول رئيس شرعي منتخب من خلال الصناديق والشعب المصري، وأول رئيس يفتح أبواب الحريات ويساند المظلوم".